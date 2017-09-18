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06:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Новая аллея порадует приморцев

В цветниках новой пешеходной зоны Находки высадят почти 450 саженцев различных деревьев и кустарников, сообщает ИА «Deita. ru» со ссылкой на краевую администрацию.

Сейчас строительство новой 800 метровой аллеи, строительство которой проводится на основе государственно-частного партнерства с привлечением средств стивидорных компаний Находки в рамках программы по благоустройству и озеленению вошло в завершающую стадию. Рабочие уже завершили строительство универсальной спортивной площадки для волейбола и мини-футбола, установили оборудование детских игровых городков и уличных тренажеров.

Бетонные фундаменты и места крепления конструкций застелены современным функциональным покрытием. Яркий искусственный ковер из резиновой крошки сведет к минимуму возможности травмы, также он долговечен и прост в уборке.

Проектом также предусмотрено расширение парковки перед детской поликлиникой и устройство уличного освещения.

Теперь специалисты приступают к озеленению будущей зоны отдыха.

«По разработанной схеме озеленители высаживают в грунт различные сорта спиреи, кизильника, пузыреплодника, а также сосну горную, ель корейскую, вейгелу, гортензию, можжевельник. Своим цветением растения будут украшать аллею с мая по октябрь», — рассказали в администрации Находки.

Напомним, сегодня на территории Находки открытой перевалкой угля занимаются 10 стивидорных компаний. В рамках исполнения комплексного плана по снижению негативных последствий открытой перевалки угля стивидоры устанавливают новое оборудование по пылеподавлению, строят защитные сооружения, закупают коммунальную технику, а также благоустраивают городские территории. План поручил разработать еще в феврале 2017 года глава региона Владимир Миклушевский, когда собрал за одним столом стивидоров, представителей органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов.

Стивидоры уже ввели в эксплуатацию 15 единиц специального оборудования — пылеподавляющих пушек, снегогенераторов, передвижных поливочных комплексов. Также на территориях углепогрузочных терминалов Находки ведутся строительно-монтажные работы по модернизации пылезащитной инфраструктуры.

«Выполнен монтаж 330 квадратных метров пылеветрозащитных экранов и защитные пологи, которые исключают попадание угля в акваторию бухты Врангель», — сообщил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Александр Коршенко.

Руководитель ведомства добавил, что также завершены работы по увеличению высоты пылезащитного ограждения до 17 метров протяженностью 90 метров вдоль, установлен второй контур пылезащитной сетки.

«Продолжаются работы по увеличению высоты пылезащитного ограждения до 21 метра протяженностью 300 метров», — отметил он.

Кроме этого, стивидорные компании передали муниципалитету четыре коммунальные машины для уборки улиц. Параллельно реализуются и другие крупные социальные проекты.

Всего портовики инвестировали в этот проект 10 миллионов рублей. Кроме того, более 10 городских парков и аллей включены в план благоустройства Находки, средства на реализацию которого направят стивидоры.

Также с начала года стивидорами на улицах Находки высажено почти две тысячи молодых деревьев. Ещё один значимый социальный проект, реализуемый стивидорами, — установка окон в детских учреждениях города.

Исполнение комплексного плана находится на постоянном контроле Администрации региона и лично Губернатора Владимира Миклушевского.

Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно отмечал, что в крае приветствуется работа бизнеса, который соответствует нескольким основным критериям: создает рабочие места, платит легальную зарплату, налоги и не вредит экологии.

Отметим, что вопрос экологического состояния Находки вошел в список поручений, данных по итогам «Прямой линии» с Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам и при необходимости представить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.

Михаил Грач.

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