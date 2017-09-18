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06:43 (мск), источник: Newslab.ru

В Канске пройдут мероприятия по профилактике ВИЧ

Краевой центр СПИД совместно с общественной организацией «Красштаб Здоровья» с 18 по 22 сентября проведет ряд профилактических мероприятий по борьбе с распространением ВИЧ/СПИД среди населения Канска.

Работники организаций смогут узнать больше о вирусе, его распространении и способах защиты. Также представители социальной сферы и предприниматели примут участие в семинаре-совещании по вопросам ВИЧ и СПИД.

Центр СПИД подготовит волонтеров, разместит плакаты на предприятиях, в общественном транспорте и на остановках, организует трансляции видеороликов и аудиопередач. Жители Канска смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ.

Всего за два месяца специалисты совместно с общественниками проработают 7 территорий Красноярского края. Мероприятия уже прошли в Кодинске и Кежемском районе края.

Узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно узнать на официальном интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа.

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