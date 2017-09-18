В Канске пройдут мероприятия по профилактике ВИЧ

Работники организаций смогут узнать больше о вирусе, его распространении и способах защиты. Также представители социальной сферы и предприниматели примут участие в семинаре-совещании по вопросам ВИЧ и СПИД.

Центр СПИД подготовит волонтеров, разместит плакаты на предприятиях, в общественном транспорте и на остановках, организует трансляции видеороликов и аудиопередач. Жители Канска смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ.

Всего за два месяца специалисты совместно с общественниками проработают 7 территорий Красноярского края. Мероприятия уже прошли в Кодинске и Кежемском районе края.