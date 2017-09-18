Николай Коляда отложил гастроли театра в США

Источник: УралИнформБюро

Николай Коляда не повезет труппу в США, где на декабрь намечены гастроли «Коляда-Театра». Запланированные выступления пришлось отложить из-за проблем с визами, передает «Уралинформбюро».

О принятом решении сообщил сам драматург на своей странице в Facebook. Он опубликовал письмо продюсера Льва Трахтенберга, который проводит гастроли российских артистов и театров за океаном. «К нашему величайшему сожалению, мы вынуждены отменить запланированные гастроли театра Коляды в Нью-Йорке. Или по крайней мере перенести их на более “тихое” время, когда устаканится вся эта чехарда с посольством и консульствами», — сказано в нем.

Трахтенберг отметил, что на подготовку к гастролям необходимо потратить порядка 60 000 долларов «при полной неизвестности — будут ли визы или нет».