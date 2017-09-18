Пермяки смогут использовать один билет для поездки на разных трамваях
В Перми опробуют систему совмещенных трамвайных маршрутов.
В Перми опробуют систему совмещенных трамвайных маршрутов.
С 16 сентября пермяки смогут пересаживаться на ряд трамвайных маршрутов без дополнительной оплаты в течение 40 минут. Например, от остановки «Красный Октябрь» и обратно можно добраться до Мотовилихинского или Индустриального района за 20 рублей.
До конца года система будет работать в тестовом режиме.
Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», пересадка будет осуществляться с трамвайных маршрутов № 3 и № 13, которые будут следовать от остановки «ОАО «Красный Октябрь» до остановки «Станция Пермь-II». На станции
Кроме того, в течение 40 минут пассажиры смогут бесплатно пересесть с трамвайных маршрутов № 10 и № 11 на маршрут № 5 в направлении станции
На самих билетах будет указано, что он действителен для пересадки пассажиров в течение 40 минут. Также на билете будет отображено время приобретения билетов для проверки их кондукторами. Система будет работать и для пользователей льготных проездных документов — при пересадке дополнительная поездка списываться не будет.
Система проработает в тестовом режиме до конца 2017 года. За эти месяцы в администрации проведут анализ. Пассажиры могут делиться своими наблюдениями. В конце года примут решение — продлять новшество или нет.