Пермяки смогут использовать один билет для поездки на разных трамваях

С 16 сентября пермяки смогут пересаживаться на ряд трамвайных маршрутов без дополнительной оплаты в течение 40 минут. Например, от остановки «Красный Октябрь» и обратно можно добраться до Мотовилихинского или Индустриального района за 20 рублей.

До конца года система будет работать в тестовом режиме.

Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», пересадка будет осуществляться с трамвайных маршрутов № 3 и № 13, которые будут следовать от остановки «ОАО «Красный Октябрь» до остановки «Станция Пермь-II». На станции Пермь-II пассажиры этих маршрутов смогут пересесть на трамвайные маршруты № 4, № 5 и № 7 в течение 40 минут с момента приобретения билета. То же самое — для обратного направления.

Кроме того, в течение 40 минут пассажиры смогут бесплатно пересесть с трамвайных маршрутов № 10 и № 11 на маршрут № 5 в направлении станции Пермь-II, откуда можно будет пересесть на трамвайные маршруты № 3 или № 13 в направлении остановки «ОАО «Красный Октябрь». То же самое — для обратного направления.

На самих билетах будет указано, что он действителен для пересадки пассажиров в течение 40 минут. Также на билете будет отображено время приобретения билетов для проверки их кондукторами. Система будет работать и для пользователей льготных проездных документов — при пересадке дополнительная поездка списываться не будет.