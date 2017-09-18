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06:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Макаровский мост в Екатеринбурге закроют для трамваев

С 20 сентября.

Источник: УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга предупредила горожан о возможном закрытии трамвайного движения по Макаровскому мосту в связи с его реконструкцией. Ограничения планируют ввести на месяц — с 20 сентября по 20 октября 2017 года.

На этот период намечено переустройство трамвайных путей, передает «Уралинформбюро». Движение вагонов, соответственно, будет закрыто и по Челюскинцев. Одновременно с этим службы начнут расширять проезжую часть. Схему движения городского общественного транспорта на время проведения работ органы местного самоуправления представят во вторник.

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