На омской улице из-за ремонта испортили дорогу
После проведения работ, на участке осталась только грязь и пыль.
После проведения работ, на участке осталась только грязь и пыль.
Дорога в центре Омска сильно пострадала после проведения ремонта подземных коммуникаций. В соцсетях омич Дмитрий Куличков пожаловался на результат после проведения ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях на пересечении улиц Маршала Жукова и Чкалова.
По словам автора, ранее там был старый, но приемлемый асфальт, позволявший проехать автомобилям даже в слякоть. Теперь омич задается вопросом, в каком состоянии теперь будет дорога после первого же сильного дождя.
В самом деле, судя по фотографиям, ранее на этом месте был асфальт, однако теперь пыль, земля и местами битый кирпич. Судя по всему, в непогоду здесь будет непролазная грязь, и не каждый автомобиль сможет спокойно проехать.