На омской улице из-за ремонта испортили дорогу

Дорога в центре Омска сильно пострадала после проведения ремонта подземных коммуникаций. В соцсетях омич Дмитрий Куличков пожаловался на результат после проведения ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях на пересечении улиц Маршала Жукова и Чкалова.

По словам автора, ранее там был старый, но приемлемый асфальт, позволявший проехать автомобилям даже в слякоть. Теперь омич задается вопросом, в каком состоянии теперь будет дорога после первого же сильного дождя.

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