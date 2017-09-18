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08:40 (мск), источник: Om1.ru

На омской улице из-за ремонта испортили дорогу

После проведения работ, на участке осталась только грязь и пыль.

Дорога в центре Омска сильно пострадала после проведения ремонта подземных коммуникаций. В соцсетях омич Дмитрий Куличков пожаловался на результат после проведения ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях на пересечении улиц Маршала Жукова и Чкалова.

По словам автора, ранее там был старый, но приемлемый асфальт, позволявший проехать автомобилям даже в слякоть. Теперь омич задается вопросом, в каком состоянии теперь будет дорога после первого же сильного дождя.

Во время загрузки произошла ошибка.

В самом деле, судя по фотографиям, ранее на этом месте был асфальт, однако теперь пыль, земля и местами битый кирпич. Судя по всему, в непогоду здесь будет непролазная грязь, и не каждый автомобиль сможет спокойно проехать.

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