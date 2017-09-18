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12:24 (мск), источник: Деловое сообщество

В День города в Ростове по улицам водили слонов

В субботу, 16 сентября, в День города на улицах Ростова-на-Дону можно было увидеть слонов. Такой подарок жителям и гостям южной столицы сделал Ростовский государственный цирк и организаторы новой программы «Шоу слонов», премьера которой состоялась в тот же день.

Держа друг дружку за хвостики, гигантские животные шли из здания цирка к главному входу в парк им. Горького. В социальных сетях стала популярна их фотография, где они переходят по зебре проспект Буденновский — слонов сравнили с ливерпульской четверкой The Beatles. На Большой Садовой улице животные приняли участие в небольшом представлении с розыгрышем призов и билетов на новое шоу.

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