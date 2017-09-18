В День города в Ростове по улицам водили слонов

Держа друг дружку за хвостики, гигантские животные шли из здания цирка к главному входу в парк им. Горького. В социальных сетях стала популярна их фотография, где они переходят по зебре проспект Буденновский — слонов сравнили с ливерпульской четверкой The Beatles. На Большой Садовой улице животные приняли участие в небольшом представлении с розыгрышем призов и билетов на новое шоу.