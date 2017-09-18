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07:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа оптимальная продолжительность секса

Американские исследователи выяснили, что секс должен длиться как минимум 19 минут, чтобы партнеры смогли достичь оргазма. В то же время продолжительность полового акта большинства пар, в среднем, достигает 12 минут. Об этом сообщает издание Men’s Health.

Ученые проанализировали данные о сексуальной активности 432 пар, которые пользовались специальным мобильным приложением Lovely. Они оценили продолжительность более двух тысяч половых контактов и определили уровень средней удовлетворенности отношениями для жителей каждого штата в отдельности.

Так, пары в штате Мэн занимаются любовью около 20 минут и, как правило, довольны своей личной жизнью. В то же время в Мичигане на секс тратится, в среднем, семь минут, а люди сообщали о желании что-то изменить в своих отношениях.

Как пишет издание, ученые из Чемпенского университета в Калифорнии показали, что женщины реже получают оргазм, если половой акт длится меньше 30 минут. Сексуальная активность в этом случае включала в себя также предварительные ласки, которые способствуют удовлетворению. Однако специалисты Lovely не уточняют, учитывали ли они в своем исследовании прелюдию.

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