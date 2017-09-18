Названа оптимальная продолжительность секса

Ученые проанализировали данные о сексуальной активности 432 пар, которые пользовались специальным мобильным приложением Lovely. Они оценили продолжительность более двух тысяч половых контактов и определили уровень средней удовлетворенности отношениями для жителей каждого штата в отдельности.

Так, пары в штате Мэн занимаются любовью около 20 минут и, как правило, довольны своей личной жизнью. В то же время в Мичигане на секс тратится, в среднем, семь минут, а люди сообщали о желании что-то изменить в своих отношениях.