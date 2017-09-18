От затонувших автомобилей очистят Байкал спасатели

В воскресенье специалисты работали в Ольхонским районе. В 2013 году в бухте Песчаная затонула «Тойота». Водолазы подняли автомобиль с 5-метровой глубины. Основная задача спасателей на подобных операциях — не дать топливу, которое осталось в баке машины, попасть в воду. Вскоре с глубины достанут еще 3 авто. За 15 лет на Байкале провалилось под лед и затонуло 215 транспортных средств. Почти сотню из них удалось достать на берег.