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08:01 (мск), источник: Вести Иркутск

От затонувших автомобилей очистят Байкал спасатели

На Байкале спасатели проводят крупную операцию — они достают затонувшие автомобили.

На Байкале спасатели проводят крупную операцию — они достают затонувшие автомобили.

В воскресенье специалисты работали в Ольхонским районе. В 2013 году в бухте Песчаная затонула «Тойота». Водолазы подняли автомобиль с 5-метровой глубины. Основная задача спасателей на подобных операциях — не дать топливу, которое осталось в баке машины, попасть в воду. Вскоре с глубины достанут еще 3 авто. За 15 лет на Байкале провалилось под лед и затонуло 215 транспортных средств. Почти сотню из них удалось достать на берег.

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