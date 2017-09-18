В Челябинской области силовики проводят спецучения «Молния»
В Челябинской области С 18 по 20 сентября 2017 года оперативным штабом проводится
В Челябинской области С 18 по 20 сентября 2017 года оперативным штабом проводится
Зоной антитеррористических мероприятий станет территория одного из муниципальных районов Челябинской области.
В процессе проведения учения планируется отработать мероприятия по нейтрализации деятельности террористов, обезвреживанию взрывных устройств на объектах
В ТСУ «Молния-2017» примут участие силы и средства УФСБ России по Челябинской области, региональных структур МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, Центрального военного округа Минобороны России,
На основе оперативных данных о нападении группой вооруженных лиц в количестве 5 человек на объект
Все задействованные силовые структуры в период проведения ТСУ «Молния-2017» будут находиться в усиленном режиме деятельности, в регионе предприняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности.
Просим жителей Челябинской области с пониманием отнестись к