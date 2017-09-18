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08:05 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области силовики проводят спецучения «Молния»

В Челябинской области С 18 по 20 сентября 2017 года оперативным штабом проводится тактико-специальное учение «Молния-2017», в процессе которого будут отработаны планы контртеррористической операции по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Зоной антитеррористических мероприятий станет территория одного из муниципальных районов Челябинской области.

В процессе проведения учения планируется отработать мероприятия по нейтрализации деятельности террористов, обезвреживанию взрывных устройств на объектах топливно-энергетического комплекса и ликвидации последствий террористического акта.

В ТСУ «Молния-2017» примут участие силы и средства УФСБ России по Челябинской области, региональных структур МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, Центрального военного округа Минобороны России, Аварийно-спасательных формирований госкорпорации «Росатом», а также областная и муниципальная антитеррористические комиссии.

На основе оперативных данных о нападении группой вооруженных лиц в количестве 5 человек на объект топливно-энергетического комплекса руководителем оперативного штаба — начальником УФСБ России по Челябинской области принято решение о проведении контртеррористической операции.

Все задействованные силовые структуры в период проведения ТСУ «Молния-2017» будут находиться в усиленном режиме деятельности, в регионе предприняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности.

Просим жителей Челябинской области с пониманием отнестись к учебно-тренировочным мероприятиям, говорится в пресс-релизе оперативного штаба.

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