Капсулу с посланием потомкам заложат в фасад комсомольского драмтеатра
Глава региона Вячеслав Шпорт находится с рабочей поездкой в городе Юности.
Глава региона Вячеслав Шпорт находится с рабочей поездкой в городе Юности.
Сегодня губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт находится с рабочей поездкой в
В частности, Вячеслав Шпорт ознакомился с ходом реконструкции Драматического театра, завершение которой состоится уже через месяц, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сейчас на объекте заканчивается монтаж нового фасада, идет работа над обновлением внутренних интерьеров. На площади перед театром уже заработали фонтаны. Пока — в тестовом режиме. Официально они откроются 24 сентября.
Первый спектакль в обновленном театре будет показан 13 октября, это будет премьера «Город на заре». К этому моменту реконструкция должна быть завершена.
Как ранее сообщало агентство, после реконструкции в драмтеатре Комсомольска будет лучшая сцена на Дальнем Востоке, здесь установлено самое современное оборудование.
В ходе осмотре Елизавета Шампарова, главный архитектор проекта реконструкции, предложила главе региона заложить в фасад капсулу с посланием потомкам, как это было принято раньше, в советские времена.
«Мы предложили Вячеславу Ивановичу и тем, кто участвовал в реконструкции театра, написать письма потомкам и поместить их в тайник, который можно обустроить в пилоне с левой стороны от входа, — рассказала корреспонденту ИА “Хабаровский край сегодня” архитектор ООО “Промстрой” Елизавета Шампарова. — Как будет выглядеть капсула и на сколько лет её поместят в стену, ещё предстоит продумать».
Губернатор края поддержал идею архитектора. Планируется, что церемония закладки капсулы пройдёт 25 сентября.
Сегодня в течение дня губернатор проверит ход реконструкции здания будущей Инженерной школы. В программе объезда также площадка, где началось строительство детского больничного комплекса, объекты ЖКХ и энергетики, работы по инженерной защите правого берега реки Силинка. Итоги объезда губернатор края подведет на совещании в администрации города.
Напомним, долгосрочный план комплексного