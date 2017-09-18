Капсулу с посланием потомкам заложат в фасад комсомольского драмтеатра

Сегодня губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт находится с рабочей поездкой в Комсомольск-на-Амуре Основная цель — оценить ход реализации Долгосрочного плана комплексного развития города.



В частности, Вячеслав Шпорт ознакомился с ходом реконструкции Драматического театра, завершение которой состоится уже через месяц, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Сейчас на объекте заканчивается монтаж нового фасада, идет работа над обновлением внутренних интерьеров. На площади перед театром уже заработали фонтаны. Пока — в тестовом режиме. Официально они откроются 24 сентября.



Первый спектакль в обновленном театре будет показан 13 октября, это будет премьера «Город на заре». К этому моменту реконструкция должна быть завершена.



Как ранее сообщало агентство, после реконструкции в драмтеатре Комсомольска будет лучшая сцена на Дальнем Востоке, здесь установлено самое современное оборудование.



В ходе осмотре Елизавета Шампарова, главный архитектор проекта реконструкции, предложила главе региона заложить в фасад капсулу с посланием потомкам, как это было принято раньше, в советские времена.



«Мы предложили Вячеславу Ивановичу и тем, кто участвовал в реконструкции театра, написать письма потомкам и поместить их в тайник, который можно обустроить в пилоне с левой стороны от входа, — рассказала корреспонденту ИА “Хабаровский край сегодня” архитектор ООО “Промстрой” Елизавета Шампарова. — Как будет выглядеть капсула и на сколько лет её поместят в стену, ещё предстоит продумать».