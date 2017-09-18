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08:04 (мск), источник: РИА Новости

В ГД внесли проект о праве Роспотребнадзора совершать контрольные закупки

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, согласно которому Роспотребнадзор сможет делать контрольные закупки товаров и услуг у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщается на сайте кабмина.

Источник: РИА Новости

«Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — говорится в сообщении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назначена официальным представителем правительства при рассмотрении палатами парламента данного законопроекта.

Сообщается, что законопроект предусматривает применение Роспотребнадзором контрольных закупок при федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей и федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре.

Роспотребнадзор предложил внести изменения в соответствующие законы после поручения президента в апреле 2017 года. Контрольные закупки службы будут регулироваться законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) или муниципального контроля». Понятие «контрольная закупка» появилось в российском законодательстве около года назад.

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