В ГД внесли проект о праве Роспотребнадзора совершать контрольные закупки

«Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что законопроект предусматривает применение Роспотребнадзором контрольных закупок при федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей и федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре.

Роспотребнадзор предложил внести изменения в соответствующие законы после поручения президента в апреле 2017 года. Контрольные закупки службы будут регулироваться законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) или муниципального контроля». Понятие «контрольная закупка» появилось в российском законодательстве около года назад.