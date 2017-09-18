В ГД внесли проект о праве Роспотребнадзора совершать контрольные закупки
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
«Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и федеральный закон «О
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назначена официальным представителем правительства при рассмотрении палатами парламента данного законопроекта.
Сообщается, что законопроект предусматривает применение Роспотребнадзором контрольных закупок при федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей и федеральном государственном
Роспотребнадзор предложил внести изменения в соответствующие законы после поручения президента в апреле 2017 года. Контрольные закупки службы будут регулироваться законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) или муниципального контроля». Понятие «контрольная закупка» появилось в российском законодательстве около года назад.