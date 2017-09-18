Несколько тысяч домов в Хабаровске оставили без «горячего»

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В дальневосточной столице проходят гидравлические испытания теплотрасс. Первые завершились в зоне хабаровской ТЭЦ-1. Специалисты выявили девять порывов, большую часть из которых устранили, однако в некоторых домах горячей воды до сих пор нет.

«В нашу диспетчерскую массовых жалоб на отсутствие горячей воды не поступало. Вода по трубопроводной зоне ТЭЦ-1 подана потребителям, поэтому если в их домах до сих пор нет горячей воды, нужно обратиться в свою управляющую компанию или товарищество собственников жилья. Возможно, что “управляйки” закрыли задвижки на время испытаний и не открыли их вовремя. Могут быть и другие причины, но в любом случае нужно сначала обратиться в ТСЖ или управляющую компанию», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» пресс-секретарь филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК» Анна Никитенко.

Обращаться в «управляйку» нужно и в том случае, если вода грязная или мутная. По правилам подготовки домов к зиме коммунальщики должны промыть домовые системы отопления. После гидравлических испытаний или остановки ТЭЦ скопившаяся в трубах грязь и ржавчина попадает к потребителям, поэтому от управляющей компании или ТСЖ нужно требовать проведения этих работ.

Сегодня, 18 сентября, в городе отключили потребителей в зоне сразу двух ТЭЦ. Это сделали для удобства горожан. Без горячего водоснабжения остались 2779 жилых домов в разных районах города.

«Сейчас на газопроводе Exxon, который подаёт топливо на ТЭЦ-2, идут профилактические работы. Поэтому мы решили усилиться, вывести на работу больше людей и в это же время провести гидравлические испытания на зонах двух ТЭЦ. Если бы следовали графику, то потребители могли бы остаться без воды на две недели», — отметила Анна Никитенко.