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08:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Более 9 тысяч нетрезвых автомобилистов выехали на дороги Приморья

С начала 2017 года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности свыше 9 тысяч нетрезвых водителей в Приморье, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

С начала года полицейские привлекли к административной ответственности 4992 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Привлекли и 4406 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 631 правонарушитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 229 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. ДТП с участием нетрезвых водителей зарегистрированы в Шкотовском районе и Арсеньевском городском округе. В результате автоаварий, спровоцированных любителями пьяной езды, получили травмы 3 человека.

К слову, управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Ирина Петрова.

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