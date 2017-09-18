Какую погоду ждать в начале недели в Молдове: точный прогноз

Источник: Sputnik.md

Максимальная температура воздуха составит + 26 + 28 С в Кишиневе и + 27 + 29 С на юге.

Желтый код

До 19 сентября на большей части территории республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

В связи с осенней меженью и отсутствием осадков, на реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность.

Температурный режим

В понедельник на севере температура воздуха составит днем +23 +24 С днем, а ночью +14 +15 С. В центре республики ожидается от +25 до + 27 С в дневные часы и +16 +18 — ночью. На юге температура поднимется до +27 +28 градусов днем и +18 +20 в ночные часы.

Атмосферное давление в норме.