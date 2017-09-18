В Казахстане создадут собственный путь понимания ислама
АСТАНА, 18 сен — Sputnik.
АСТАНА, 18 сен — Sputnik.
Выступая на правительственном часе в мажилисе, министр отметил, что за последние годы стремительный рост религиозности граждан опережал формирование соответствующей культуры и умение критически воспринимать религиозные догмы. Как следствие, некоторые религиозные люди на первое место стали ставить буквальное соблюдение предписаний религий выше законов и светской морали, добавил он.
«Это источник серьезных рисков и конфликтов: как внутрисемейных так и общегосударственных», — сказал Ермекбаев.
«Сегодня атеистами или агностиками считают себя около 10% граждан, порядка 75% граждан считают себя верующими, но не совершают регулярно религиозные обряды. Около 15% постоянно практикуют все религиозные обряды», — привел данные глава ведомства.
По его словам, уровень религиозности растет и дает больше возможностей для влияния радикальной идеологии. При этом опасность представляет религиозный фанатизм любого течения и конфессии, вопрос стоит только в религиозной безграмотности.
«Мы не возражаем против веры, как источника духовных и моральных ценностей. (…) Казахстану необходимо вырабатывать собственную модель взаимоотношения государства и религии, нашу собственную школу понимания ислама, не оглядываясь и не опасаясь зарубежной критики», — продолжил Ермекбаев.
Отличительными чертами казахстанской школы исламоведения, по словам министра, должны стать опора на духовные,
Также чертами школы станут умеренность и гибкость в восприятии устаревших догм, их адаптация к современным реалиям, восприятие веры как личного интимного вопроса, доброта и толерантность к тем, кто придерживается других взглядов, уважение и соблюдение законов светского государства.
«Поэтому сейчас мы формируем специальную группу