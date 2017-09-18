С территории Красноярского края выдворили около 60 мигрантов
Правоохранители выявили 357 административных правонарушений в сфере миграции.
Правоохранители выявили 357 административных правонарушений в сфере миграции.
Из Красноярского края за четыре дня выдворили 57 мигрантов. Об этом сообщает
Правоохранители выявили 357 административных правонарушений в сфере миграции. Федеральными судами в отношении иностранных граждан вынесено 57 решений о наложении штрафа с выдворением за пределы России. Всего же было наложено штрафов на сумму более 1 млн рублей.
Добавим, за полгода полицейские выявили более 4,5 тыс. правонарушений по линии иммиграционного контроля. В отношении иностранцев было вынесено 511 решений о наложении штрафа с выдворением.