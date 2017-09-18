С территории Красноярского края выдворили около 60 мигрантов

Источник: Reuters

Из Красноярского края за четыре дня выдворили 57 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Стражи порядка проверили 414 объектов сельского хозяйства, торговли и другие места компактного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Правоохранители выявили 357 административных правонарушений в сфере миграции. Федеральными судами в отношении иностранных граждан вынесено 57 решений о наложении штрафа с выдворением за пределы России. Всего же было наложено штрафов на сумму более 1 млн рублей.