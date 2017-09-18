Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
17 советов от самых старых людей планеты
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
Умерла заслуженная артистка России Валентина Строганова
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Эксперт: Северная Корея уже проиграла войну
Депутат Рады о дате штурма резиденции Порошенко
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Безрукова расплакалась на шоу, отказавшись обсуждать смерть сына
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
16Последствия урагана «Ирма»
08:32 (мск), источник: AmurMedia.ru

Студентам Хабаровского края компенсируют проезд до места учебы и обратно

Им вернут от 50% до 10% стоимости билетов.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 сентября, AmurMedia.

С началом учебного года отдельные категории граждан смогут воспользоваться правом бесплатного проезда к месту учебы и обратно. Как сообщили в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края, один раз в год можно компенсировать проезд на воздушном, водном, жд— и автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах края, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

На стопроцентную выплату могут рассчитывать малоимущие студенты-очники образовательных учреждений из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в возрасте до 23 лет.

Также стопроцентная компенсация полагается инвалидам, ветеранам боевых действий из числа военнослужащих по призыву, уволенным в запас, детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также погибших при исполнении обязанностей военной службы. При этом они должны обучаться в заведениях подведомственных Министерству здравоохранения РФ, Министерству труда и социальной защиты РФ, Всероссийскому ордена Трудового Красного Знамени обществу слепых.

Если студент с инвалидностью получает образование в учебных заведениях других регионов, ему вернут всего половину затрат.

Для возмещения затрат необходимо написать письменное заявление. Подробная информация о гражданах, которым предоставляется компенсация, а также список необходимых документов для получения выплаты размещена на сайте Министерства социальной защиты населения Хабаровского края: www.mszn27.ru/node/35165/.

Документы принимают в многофункциональных центрах по месту жительства либо на сайтах: www.gosuslugi.ru, uslugi27.ru.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Купите ли вы квартиру за миллион, зная, что у застройщика проблемы с электросетевиками?
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Хабаровске отключили своих потребителей от горячего водоснабжения
Украина отказалась работать с резолюцией РФ по миротворцам
СМИ: правительство решило повысить акцизы на бензин
Премьер Японии не видит смысла в диалоге с Северной Кореей
WP: в Белом доме растет беспокойство из-за кризиса вокруг Катара
Мадуро: «Я похож на Сталина. Посмотрите на мой профиль»
В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг
Тропический шторм «Мария» усилился до урагана
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь