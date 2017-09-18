Студентам Хабаровского края компенсируют проезд до места учебы и обратно

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 сентября, AmurMedia.

С началом учебного года отдельные категории граждан смогут воспользоваться правом бесплатного проезда к месту учебы и обратно. Как сообщили в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края, один раз в год можно компенсировать проезд на воздушном, водном, жд— и автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах края, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

На стопроцентную выплату могут рассчитывать малоимущие студенты-очники образовательных учреждений из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в возрасте до 23 лет.

Также стопроцентная компенсация полагается инвалидам, ветеранам боевых действий из числа военнослужащих по призыву, уволенным в запас, детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также погибших при исполнении обязанностей военной службы. При этом они должны обучаться в заведениях подведомственных Министерству здравоохранения РФ, Министерству труда и социальной защиты РФ, Всероссийскому ордена Трудового Красного Знамени обществу слепых.

Если студент с инвалидностью получает образование в учебных заведениях других регионов, ему вернут всего половину затрат.

Для возмещения затрат необходимо написать письменное заявление. Подробная информация о гражданах, которым предоставляется компенсация, а также список необходимых документов для получения выплаты размещена на сайте Министерства социальной защиты населения Хабаровского края: www.mszn27.ru/node/35165/.