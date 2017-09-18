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08:27 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске сокращают объем выбросов

В Челябинске сокращается объём загрязнения воздуха. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал министр природных ресурсов и экологии страны Сергей Донской.

Однако, несмотря на улучшение, напомним, Челябинск вместе с Магнитогорском попали в топ-15 самых грязных городов России.

В экологическом антирейтинге также — Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Красноярск, Омск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск, Медногорск и Асбест. Глава Минприроды добавил, что изменить ситуацию по загрязнению воздуха во многих городах удается.

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