В Челябинске сокращают объем выбросов
В Челябинске сокращается объём загрязнения воздуха. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал министр природных ресурсов и экологии страны Сергей Донской.
В Челябинске сокращается объём загрязнения воздуха. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал министр природных ресурсов и экологии страны Сергей Донской.
Однако, несмотря на улучшение, напомним, Челябинск вместе с Магнитогорском попали в топ-15 самых грязных городов России.
В экологическом антирейтинге также — Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Красноярск, Омск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск, Медногорск и Асбест. Глава Минприроды добавил, что изменить ситуацию по загрязнению воздуха во многих городах удается.