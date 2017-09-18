Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Немец Швайгер рассказал, чем русские лучше американцев
17 советов от самых старых людей планеты
Кэмерон увидел «ловушку для Украины» в идее ввода миротворцев
Умерла заслуженная артистка России Валентина Строганова
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Эксперт: Северная Корея уже проиграла войну
Депутат Рады о дате штурма резиденции Порошенко
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
"Ночной кошмар для пилотов": на Западе оценили российские С-400
В ВКС России поступят «Суперграчи» - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
10Лучшие снимки Cassini
09:54 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Этим летом 488 многодетных семей выбрали земельный участок вблизи Казани

В Казани активно идет распределение земельных участков, которые в 2016 году были переданы в муниципальную собственность для предоставления многодетным семьям.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Напомним, это земли площадью 177 га севернее поселка Сокуры Лаишевского района и площадью 53 га восточнее поселка Каймары Высокогорского района, а также четыре участка общей площадью 639,2 га вблизи казанских жилых массивов Константиновка и Большие Дербышки, в Дачном и Красносельском сельских поселениях Высокогорского района.

После завершения всех процедур, предусмотренных законодательством, на территориях вблизи Сокуров и Каймаров дополнительно к уже имеющимся на государственный кадастровый учет поставлено 1940 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и в конце мая началось их распределение. На заседания комиссий были приглашены 903 многодетных семьи. 488 из них выбрали земельные участки. Распределение земельных участков продолжается.

В конце ноября 2017 года планируется начало работ по распределению земельных участков площадью 447,5 га, в жилом массиве Большие Дербышки г. Казани, а также в Дачном сельском поселении Высокогорского муниципального района.

Напомним, что обеспечение многодетных семей бесплатными земельными участками в Казани ведется с 2011 года. За это время число заявок увеличилось в 9 раз, с 1158 до 10137. За это время многодетным семьям предоставлен 3491 земельный участок.

При содействии Исполнительного комитета Казани право собственности зарегистрировано на 2525 земельных участка, еще 97 многодетных семей оформляют его самостоятельно. Ознакомиться с документами, подать заявку на получение земельного участка и отслеживать движение очереди можно на сайтах государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, и Комитета земельных и имущественных отношений Исполкома Казани.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В казанском парке Победы пройдет первенство города по спортивному ориентированию
Украина отказалась работать с резолюцией РФ по миротворцам
СМИ: правительство решило повысить акцизы на бензин
Премьер Японии не видит смысла в диалоге с Северной Кореей
WP: в Белом доме растет беспокойство из-за кризиса вокруг Катара
Мадуро: «Я похож на Сталина. Посмотрите на мой профиль»
В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг
МЧС предупредило об опасности тайфуна Талим для Дальнего Востока
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь