Этим летом 488 многодетных семей выбрали земельный участок вблизи Казани
В Казани активно идет распределение земельных участков, которые в 2016 году были переданы в муниципальную собственность для предоставления многодетным семьям.
В Казани активно идет распределение земельных участков, которые в 2016 году были переданы в муниципальную собственность для предоставления многодетным семьям.
Напомним, это земли площадью 177 га севернее поселка Сокуры Лаишевского района и площадью 53 га восточнее поселка Каймары Высокогорского района, а также четыре участка общей площадью 639,2 га вблизи казанских жилых массивов Константиновка и Большие Дербышки, в Дачном и Красносельском сельских поселениях Высокогорского района.
После завершения всех процедур, предусмотренных законодательством, на территориях вблизи Сокуров и Каймаров дополнительно к уже имеющимся на государственный кадастровый учет поставлено 1940 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и в конце мая началось их распределение. На заседания комиссий были приглашены 903 многодетных семьи. 488 из них выбрали земельные участки. Распределение земельных участков продолжается.
В конце ноября 2017 года планируется начало работ по распределению земельных участков площадью 447,5 га, в жилом массиве Большие Дербышки г. Казани, а также в Дачном сельском поселении Высокогорского муниципального района.
Напомним, что обеспечение многодетных семей бесплатными земельными участками в Казани ведется с 2011 года. За это время число заявок увеличилось в 9 раз, с 1158 до 10137. За это время многодетным семьям предоставлен 3491 земельный участок.
При содействии Исполнительного комитета Казани право собственности зарегистрировано на 2525 земельных участка, еще 97 многодетных семей оформляют его самостоятельно. Ознакомиться с документами, подать заявку на получение земельного участка и отслеживать движение очереди можно на сайтах государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, и Комитета земельных и имущественных отношений Исполкома Казани.