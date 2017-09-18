Этим летом 488 многодетных семей выбрали земельный участок вблизи Казани

Источник: Город Казань.KZN.RU

Напомним, это земли площадью 177 га севернее поселка Сокуры Лаишевского района и площадью 53 га восточнее поселка Каймары Высокогорского района, а также четыре участка общей площадью 639,2 га вблизи казанских жилых массивов Константиновка и Большие Дербышки, в Дачном и Красносельском сельских поселениях Высокогорского района.

После завершения всех процедур, предусмотренных законодательством, на территориях вблизи Сокуров и Каймаров дополнительно к уже имеющимся на государственный кадастровый учет поставлено 1940 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и в конце мая началось их распределение. На заседания комиссий были приглашены 903 многодетных семьи. 488 из них выбрали земельные участки. Распределение земельных участков продолжается.

В конце ноября 2017 года планируется начало работ по распределению земельных участков площадью 447,5 га, в жилом массиве Большие Дербышки г. Казани, а также в Дачном сельском поселении Высокогорского муниципального района.

Напомним, что обеспечение многодетных семей бесплатными земельными участками в Казани ведется с 2011 года. За это время число заявок увеличилось в 9 раз, с 1158 до 10137. За это время многодетным семьям предоставлен 3491 земельный участок.