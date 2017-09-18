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09:30 (мск), источник: Meduza

«Рассказ служанки» и «Большая маленькая ложь» получили главные награды на «Эмми»

В Лос-Анджелесе в 69-й раз прошла церемония вручения премий Американской телеакадемии «Эмми».

Источник: Reuters

Награды в основных номинациях получили сериал «Рассказ служанки» и минисериал «Большая маленькая ложь».

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Так, «Рассказ служанки» завоевал «Эмми» как лучший драматический сериал, а также получил награды за лучшую главную женскую роль в драматическом сериале (Элизабет Мосс) и лучшую женскую роль второго плана (Энн Дауд). Для Мосс, сыгравшей, в числе прочего, в сериале «Безумцы» это первая «Эмми».

«Большая маленькая ложь» получила пять «Эмми», включая награду Николь Кидман за лучшую женскую роль в минисериале.

Лучшим драматическим сериалом был признан «Вице-президент».

«Мир Дикого запада», выдвинутый на «Эмми» в 22 номинациях, остался без наград в главных категориях. Также конкурентам в основных номинациях проиграл и сериал «Странные вещи», которого критики считали главным претендентом на награды.

Из-за правил выдвижения на «Эмми» в 2017 году в списке номинантов на награды не оказалось «Игры престолов». Премьера очередного сезона сериала состоялась 16 июля, а на награды могли выдвигаться лишь работы, показанные в эфире до 30 мая включительно.

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