Судно с иностранными туристами внепланово зашло во Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Экспедиционное судно Silver Discoverer с австралийскими и американскими туристами на борту внепланово зашло во Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Экспедиционное судно Silver Discoverer с австралийскими и американскими туристами на борту внепланово зашло во Владивосток
«Экспедиционное судно шло с Сахалина в Отару, после чего планировало идти на юг Японии, однако
По его словам, на борту — в основном туристы из Австралии и США, также есть несколько из Великобритании, Германии и Японии. В ходе маршрута они осматривали вулканы и животный мир Дальнего Востока. В понедельник для них была организована экскурсия по Владивостоку.
«Кроме того,
Тайфун, по данным синоптиков, затронет Камчатку, Приморье, Хабаровский край и Сахалин, где ожидается основной удар стихии.