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08:34 (мск), источник: РИА Новости

Судно с иностранными туристами внепланово зашло во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Экспедиционное судно Silver Discoverer с австралийскими и американскими туристами на борту внепланово зашло во Владивосток из-за бушующего у Японии тайфуна, сообщил РИА Новости представитель Владивостокского морского терминала.

Источник: РИА "Новости"

«Экспедиционное судно шло с Сахалина в Отару, после чего планировало идти на юг Японии, однако из-за тайфуна изменило маршрут и зашло во Владивосток. При этом в понедельник вечером погода здесь также испортится. В 19.00 местного времени судно уйдет в Ниигату», — сказал собеседник.

По его словам, на борту — в основном туристы из Австралии и США, также есть несколько из Великобритании, Германии и Японии. В ходе маршрута они осматривали вулканы и животный мир Дальнего Востока. В понедельник для них была организована экскурсия по Владивостоку.

«Кроме того, из-за тайфуна отменили заход последнего в этом сезоне круизного судна Neo Romantica с японскими туристами, оно не вышло из Японии в связи с непогодой. Судно должно было зайти во Владивосток 20 сентября, однако рейс отменили, и переноса не будет», — добавил собеседник.

Тайфун, по данным синоптиков, затронет Камчатку, Приморье, Хабаровский край и Сахалин, где ожидается основной удар стихии. Из-за непогоды в Южно-Сахалинске отменили вторую смену в школах и приостановили паромное сообщение между Сахалином и материком. Основной удар тайфуна придется на вторую половину дня понедельника и первую половину ночи вторника, сообщают синоптики. К утру вторника осадков и ураганного ветра уже не ожидается.

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