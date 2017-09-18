Судно с иностранными туристами внепланово зашло во Владивосток

Источник: РИА "Новости"

«Экспедиционное судно шло с Сахалина в Отару, после чего планировало идти на юг Японии, однако из-за тайфуна изменило маршрут и зашло во Владивосток. При этом в понедельник вечером погода здесь также испортится. В 19.00 местного времени судно уйдет в Ниигату», — сказал собеседник.

По его словам, на борту — в основном туристы из Австралии и США, также есть несколько из Великобритании, Германии и Японии. В ходе маршрута они осматривали вулканы и животный мир Дальнего Востока. В понедельник для них была организована экскурсия по Владивостоку.

«Кроме того, из-за тайфуна отменили заход последнего в этом сезоне круизного судна Neo Romantica с японскими туристами, оно не вышло из Японии в связи с непогодой. Судно должно было зайти во Владивосток 20 сентября, однако рейс отменили, и переноса не будет», — добавил собеседник.