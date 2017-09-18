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08:37 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сотрудник полиции в Хабаровском крае спас краснокнижную птицу

Белоплечий орлан поселился на даче у участкового.

Хабаровск, 18 сентября, AmurMedia.

В Хабаровском крае сотрудник полиции выхаживает краснокнижную птицу. Раненого белоплечего орлана Вячеславу Орлову передали нашедшие птицу рыбаки, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Помощник участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Николаевскому району старшина полиции Вячеслав Орлов находился в рейдовом мероприятии в отделенном селе Оремиф Николаевского района Хабаровского края.

Работники одного из рыбодобывающих заводов рассказали полицейскому о том, что по пути на предприятие они обнаружили на дороге раненную птицу. У орлана была повреждена лапа и крыло. Не оставшись безучастным к его судьбе, Вячеслав принял решение забрать пернатое с собой в город Николаевск-на-Амуре и показать орнитологам.

Птица поселилась на даче помощника участкового. Она позволяет своему новому хозяину гладить себя и кормить.

Орлан питается свежей рыбой и чувствует себя лучше.

В городской ветеринарной станции Николаевска-на-Амуре не оказалось специалиста-орнитолога, поэтому Вячеслав Орлов при поддержке сотрудников природоохранной прокуратуры и госохотнадзора планирует переправить своего питомца после выздоровления в специализированные центры краевой столицы.

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