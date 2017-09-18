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08:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Кубай рекомендовал приморцам приготовить теплую одежду в эти выходные

Уже на следующей неделе в крае резко похолодает.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 89% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 сентября, PrimaMedia.

Главный метеоролог края, глава Примгидромета Борис Кубай порекомендовал жителям Приморья запасаться теплой одеждой, так как уже на следующей неделе в крае резко похолодает. По его словам, бабье лето задержится в крае лишь до конца этой недели, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

«При температуре морской воды и воздуха +20°С бабье лето нас пока не покидает благодаря сложившемуся определенному типу атмосферной циркуляции. Однако не исключено, что примерно через неделю, направляющийся на восток сибирский циклон может создать условия для выхода на Приморский край южного циклона, сопровождающегося грозовыми ливнями и шквалами, кое-где с градом. В тылу циклона возможно резкое похолодание», — заявил Борис Кубай.

Глава Примгидромета отметил, что в нижней тропосфере температура воздуха может понижаться на 8−10 градусов.

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