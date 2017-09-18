В Перми ожидается дождливая неделя

Текущая неделя в Перми обещает быть прохладной и дождливой. В частности, согласно прогнозам гидрометцентра России, на протяжении всех семи дней ожидаются осадки. В понедельник, 18 сентября, температура воздуха днем составит +12°. Во вторник столбик термометра повысится до +16°, а в среду до +15°.



Похолодание ожидается 21 сентября. В этот день температура воздуха опустится до +12°, а 22 сентября днем синоптики прогнозируют +13°.



В субботу воздух прогреется днем до +14°, а в воскресенье ожидается похолодание до +11°.