Теплая погода сохранится в Воронеже на новой рабочей неделе
Прогноз на
Прогноз на
Воронежцев ждет теплая и преимущественно сухая погода на новой рабочей неделе. Дождь пройдет только в ночь на вторник, 19 сентября. Днем столбик термометра не опустится ниже +21 градуса.
Подробный прогноз погоды опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 18 сентября, будет
В ночь на вторник, 19 сентября, воронежцев ждет небольшой дождь и +12 градусов. Днем температура поднимется до +23 градусов. Переменная облачность, ветер южный ночью 3−8 м/сек, днем 6−11 м/сек.
В среду, 20 сентября, будет + 9 градусов ночью и от +21 до +23 градусов днем. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, ночью 3−8 м/сек, днем 6−11 м/сек.
В четверг, 21 сентября, горожан ждет +11 градусов ночью и +24 градуса днем. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер