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09:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Теплая погода сохранится в Воронеже на новой рабочей неделе

Прогноз на 18—21 сентября: облачно и до +29 градусов.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев ждет теплая и преимущественно сухая погода на новой рабочей неделе. Дождь пройдет только в ночь на вторник, 19 сентября. Днем столбик термометра не опустится ниже +21 градуса.

Подробный прогноз погоды опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 18 сентября, будет по-летнему солнечно и тепло. Среднесуточная температура воздуха приблизится к рекордным для этого времени значениям. Воздух прогреется до +29 градусов. Облачно с прояснениями, ветер юго-восточный 6−11 м/cек. Самым жарким этот день был в 1952 году, когда температура воздуха составила +30 градусов. Самым прохладным — в 2002 году, когда столбик термометра опустился до +2 градусов.

В ночь на вторник, 19 сентября, воронежцев ждет небольшой дождь и +12 градусов. Днем температура поднимется до +23 градусов. Переменная облачность, ветер южный ночью 3−8 м/сек, днем 6−11 м/сек.

В среду, 20 сентября, будет + 9 градусов ночью и от +21 до +23 градусов днем. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, ночью 3−8 м/сек, днем 6−11 м/сек.

В четверг, 21 сентября, горожан ждет +11 градусов ночью и +24 градуса днем. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 6−11 м/сек.

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