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09:16 (мск), источник: ЕАН

Уральские работодатели ищут свиноводов, тусовщиков и нянь для собак

Работодатели предлагают уральцам работу тусовщика, свиновода, лепщика пельменей и няни для собак. Список самых необычных вакансий составил портал HeadHunter.

Так, работу тусовщика предлагают в Челябинске. Зарплата — 50 тыс. рублей в месяц. Главное требование — коммуникабельность и хорошее чувство юмора.

Сотрудник без опыта работы должен заводить новые знакомства, зажигать и танцевать до утра, бонус — бесплатный доступ к коктейлям и еде. Также без опыта работы требуется няня для собаки в Сургуте (ХМАО). Основные требования к сотруднику — это любовь к четвероногим друзьям и ответственность за них.

Пока хозяин отсутствует, няня должна кормить, ухаживать, «чесать пузико» и отправлять фото счастливого пса хозяину.

В Асбесте требуется полицейский-кинолог. Он также может быть без опыта, но с хорошим здоровьем и желанием работать с собакой.

В цех по изготовлению мясных полуфабрикатов города Копейска (Челябинская область) приглашают лепщика пельменей. Вакансия требует опыт работы от 1−3 года.

А в Тюмени есть интересная вакансия стюардессы (стюарда) морского пассажирского флота. Работа на круизном лайнере не требует опыта, зарплата — от 800 до 1000$ на руки. Еще в Тюмени требуется сомелье, который должен не только разбираться в винах, но и уметь подбирать их по настроению и уникальности своего клиента. Зарплата — от 60 000 рублей в месяц.

Любознательного экскурсовода ищут для проведения экскурсий в научном музее Челябинска. Хорошее знание физики и любовь к общению — основные требования к новому сотруднику. Интересные вакансии не обошли и столицу Урала. В «Покровский пассаж» требуется модель для Instagram с опытом работы в модельном бизнесе. В резюме нужно обязательно прислать ссылку на свою страницу с красивыми фотографиями в этой соцсети.

А аэропорту Кольцово требуется старший повар бортового питания. У нового сотрудника должно быть профильное образование, а опыт в кулинарии должен быть не меньше года. Также HeadHunter предлагает уральцам такие необычные вакансии, как тайный покупатель, садовник, свиновод, и другие.

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