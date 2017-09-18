Панорамный ретроресторан откроется в парке «Зарядье» в начале октября
Стены заведения выполнены в виде прозрачных витражей, а на крыше устроена зеленая терраса.
Стены заведения выполнены в виде прозрачных витражей, а на крыше устроена зеленая терраса.
Панорамный ресторан с видом на
«Ресторан откроется в
У здания непривычный фасад: его верхняя часть, крыша, — это природная прогулочная зона парка, терраса с зеленым газоном. А его стены — витражные окна высотой от четырех до шести метров. Стеклянный потолок над обеденным залом служит окном в небо и является светопрозрачным фонарем, сформированным из многоугольных элементов.
Общая площадь здания составляет более 1,8 тысячи квадратных метров, ретроресторан рассчитан на 299 посадочных мест. Заведение сможет ежедневно обслуживать более 1200 посетителей.
В здании предусмотрен выход на зеленую кровлю, где оборудована дорожка со стеклянным ограждением, которая связывает ресторан с прогулочными маршрутами «Зарядья».
Например, там будет такой же
Гости могут совершить «Полет над Москвой» на аттракционе с 13-метровым экраном и спецэффектами, попасть в подземный музей с археологическими находками «Зарядья» и «Ледяную пещеру» с искусственным льдом в павильоне «Заповедное посольство», а также увидеть башни Кремля и набережную
На территории парка работает специальное умное освещение. Умная подсветка позволяет создавать различные световые эффекты дистанционно.
Каждый понедельник (начиная с 18 сентября) парк открыт с 14:00 до 22:00. В остальные дни он будет работать по прежнему графику: с 10:00 до 22:00. Войти в парк можно до 21:00. Павильоны открыты с 14:00 до 20:00.
Кроме того, вход на территорию парка, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны осуществляется с 15-минутными интервалами. Эта мера необходима для распределения потока посетителей, а также для повышения уровня контроля за объектами «Зарядья».