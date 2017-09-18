Панорамный ретроресторан откроется в парке «Зарядье» в начале октября

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Панорамный ресторан с видом на Москву-реку и Замоскворечье откроется в парке «Зарядье» в начале октября 2017 года. Его интерьер выполнят в стиле 60-х годов XX века, он частично будет повторять внутреннее убранство гостиницы «Россия», которая раньше располагалась на месте парка.

«Ресторан откроется в юго-западной части “Зарядья”, вблизи Москворецкой набережной. Из его окон будет открываться вид на реку и город», — рассказал главный архитектор города Москвы и руководитель авторского коллектива проектировщиков «Зарядья» Сергей Кузнецов.

У здания непривычный фасад: его верхняя часть, крыша, — это природная прогулочная зона парка, терраса с зеленым газоном. А его стены — витражные окна высотой от четырех до шести метров. Стеклянный потолок над обеденным залом служит окном в небо и является светопрозрачным фонарем, сформированным из многоугольных элементов.

Общая площадь здания составляет более 1,8 тысячи квадратных метров, ретроресторан рассчитан на 299 посадочных мест. Заведение сможет ежедневно обслуживать более 1200 посетителей.

В здании предусмотрен выход на зеленую кровлю, где оборудована дорожка со стеклянным ограждением, которая связывает ресторан с прогулочными маршрутами «Зарядья».

Убранство заведения будет частично воспроизводить интерьер гостиницы «Россия».

Например, там будет такой же темно-синий формованный потолок, как некогда был в залах гостиницы. Стены украсят картины с сюжетами о покорении космоса, характерные для интерьеров 1960-х годов.

Природно-ландшафтный парк «Зарядье» открылся 9 сентября в одноименном историческом районе Москвы. На официальной церемонии присутствовали Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин. Первых посетителей «Зарядье» приняло 9 и 10 сентября. Ими стали школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов.

С 11 сентября парк «Зарядье» открылся для всех посетителей.

Гости могут совершить «Полет над Москвой» на аттракционе с 13-метровым экраном и спецэффектами, попасть в подземный музей с археологическими находками «Зарядья» и «Ледяную пещеру» с искусственным льдом в павильоне «Заповедное посольство», а также увидеть башни Кремля и набережную Москвы-реки с парящего моста.

На территории парка работает специальное умное освещение. Умная подсветка позволяет создавать различные световые эффекты дистанционно.

Каждый понедельник (начиная с 18 сентября) парк открыт с 14:00 до 22:00. В остальные дни он будет работать по прежнему графику: с 10:00 до 22:00. Войти в парк можно до 21:00. Павильоны открыты с 14:00 до 20:00.