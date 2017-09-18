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09:23 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии собака захватила автомобиль, спасаясь от погони

В Стерлитамаке бездомная собака, спасая свою жизнь, забралась в автомобиль и отказалась его покидать.

По словам автора видео, оно было записано позавчера в районе Отрадовки. Несколько собак преследовали своего сородича, и он был вынужден искать защиты у людей, а точнее, в автомобиле одного из их.

Подойти к автомобилю и человеку стая собак не осмелилась, а убегавший пес не решился покинуть машину, сколько бы его не упрашивали.

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