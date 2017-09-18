В Стерлитамаке пенсионеры бесплатно получат одежду

В Стерлитамаке банк вещей «С миру по нитке» приглашает пенсионеров и людей, попавших в непростые жизненные обстоятельства, выбрать себе теплые пальто, шуты, шапки и другие теплые вещи.

-Обслуживание ведется при предъявлении паспорта и удостоверяющих льготных документов — пенсионное удостоверение, справка от органов соцобеспечения или удостоверение (многодетной семьи, беженца, погорельца, — уточнили организаторы.

Документы принимаются во вторник и четверг с 10 до 12 ч, в воскресенье с 12 до 15ч, по адресу: г. Стерлитамак, ул. Якутова, д.9Б (ост. Парк им. Ю. Гагарина).