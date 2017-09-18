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09:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке пенсионеры бесплатно получат одежду

Вещи принимаются с 9 до 17 часов по будням.

В Стерлитамаке банк вещей «С миру по нитке» приглашает пенсионеров и людей, попавших в непростые жизненные обстоятельства, выбрать себе теплые пальто, шуты, шапки и другие теплые вещи.

-Обслуживание ведется при предъявлении паспорта и удостоверяющих льготных документов — пенсионное удостоверение, справка от органов соцобеспечения или удостоверение (многодетной семьи, беженца, погорельца, — уточнили организаторы.

Документы принимаются во вторник и четверг с 10 до 12 ч, в воскресенье с 12 до 15ч, по адресу: г. Стерлитамак, ул. Якутова, д.9Б (ост. Парк им. Ю. Гагарина).

Тем, кто желает бесплатно помочь нуждающимся, необходимо принести вещи в хорошем состоянии в будние дни с 9 до 17часов. Адрес: улица Якутова, 9Б (слева от ост. ПКиО им. Гагарина).

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