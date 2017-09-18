Волгоградцы показали, каким был мост на Самарском разъезде 1,5 года назад

Волгоградцы показали, каким был мост на Самарском разъезде 1,5 года назад

Волгоградцы с помощью беспилотника сняли мост на Самарском разъезде 1,5 года назад и осенью 2017 года, чтобы показать его преображение на видео.