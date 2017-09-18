Волгоградцы показали, каким был мост на Самарском разъезде 1,5 года назад
Волгоградцы с помощью беспилотника сняли мост на Самарском разъезде 1,5 года назад и осенью 2017 года, чтобы показать его преображение на видео.
Волгоградцы с помощью беспилотника сняли мост на Самарском разъезде 1,5 года назад и осенью 2017 года, чтобы показать его преображение на видео.
Сначала на ролике видно, каким разбитым путепровод был до ремонта. На правой полосе велось обновление асфальта, повсюду лежали кучи строительного мусора, движение автомобилей было запрещено. Спустя 1,5 года на путепроводе уложили новое покрытие. Толщина дорожной одежды сейчас составляет 11 сантиметров.
Напомним, что Самарский путепровод был возведен 15 лет назад.