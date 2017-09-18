В Самаре в третий раз отметили День дружбы народов

Источник: Аргументы и факты

В воскресенье, 17 сентября в 14:00 в Куйбышевском районе Самары на улице Осетинской экограда «Волгарь» жители и гости областного центра отпраздновали День дружбы народов.

Праздник, учрежденный в Самарской области в 2014 году, открылся церемонией возложения цветов на Аллее Героев в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и поливом деревьев на Аллее дружбы народов.

На главной сцене праздника выступили национальные творческие коллективы районов и городов Самарской области — таджикский танцевальный коллектив «Лаьли Бадахшон», ансамбль корейских национальных инструментов «Юлле», башкирский народный ансамбль танца «Ляйсан», туркменский музыкальный коллектив «Туркмен овазы», ансамбль «Песни России» МБУ СКДК г. о. Чапаевск, народный чувашские ансамбли «Самар ен», «Уяр» и «Тумлам», ансамбль народной песни Семаряночка, мордовский ансамбль «Вияна», осетинский вокально-хореографический ансамбль «Амонд», немецкий фольклорной ансамбль «Эдельвейс», казахский народный ансамбль «Айгуль», белорусский ансамбль «Каданс», азербайджанский ансамбль танца Алпан, татарский театр танца «Йолдыз». Также в праздничном концерте выступили профессиональные артисты: группы «COMEDOZ», «CHEESE PEOPLE», «Fernandez Band», «BeLLini», «БалаLike».

Гости праздника смогли ближе узнать культуру представителей разных народов, проживающих в Самарской области, увидеть национальные костюмы, головные уборы, предметы быта, музыкальные инструменты, посетить бесплатные интерактивные: веревочную туристическую полосу; лазертаг (тир); робототехники; выездные аттракционы, принять участие в Кубке Дружбы по армрестлингу и гиревому спорту, мастер-классе по обучению ремёслам.

Интерес присутствующих вызвала и выставка ретроавтомобилей.

Торжественное открытие праздника было отмечено гимном России и ярким молодежным флешмобом.