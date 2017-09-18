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11:22 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Новое поколение-2017» в Хабаровске проведут с размахом

Прошлый фестиваль будет превзойдён по всем параметрам.

В Хабаровске с 20 по 24 сентября состоится Дальневосточный спортивный фестиваль студентов «Новое поколение-2017». На старт выйдут 560 спортсменов из 37 лучших команд вузов ДФО и стран Азии — Японии, Китая, КНДР и Таджикистана, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»

Практически все состязания пройдут на одной площадке — под крышей универсального краевого спорткомплекса и других сооружений стадиона имени Ленина. Только соревнования по пляжному волейболу намечено провести на базе Тихоокеанского государственного университета.
— Первый подобный фестиваль проводился в 2015 году, — рассказал замминистра физической культуры и спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов. — Но на этот раз и команд-участниц больше, и сама программа более разнообразная. Если в первый фестиваль состоял только из соревновательных мероприятий, то теперь студентов ждёт обучающая программа, различные сессии, мастер-классы, экскурсии по нашему замечательному городу. Словом, из чисто спортивного фестиваля сделаем нечто большее. На фестивале будет интересно общаться и спортсменам, и физкультурникам, и представителям научной сферы. Увеличилось и самих видов спорта — теперь их 7. Помимо на-стольного тенниса, волейбола, баскетбола, плавания и других дисциплин, появятся мини-футбол и пауэрлифтинг. Кроме того, будет проведена презентация по киберспорту.
— Киберспорт уже стал официальным видом спорта, — говорит директор автономной некоммерческой организации «Дирекция Дальневосточного международного спортивного фестиваля студентов» Станислав Лукьянов. — Теперь даже можно выполнить норматив мастера спорта по этой дисциплине. В рамках презентации пройдет финал по игре ФИФА-2017, победители которого получат право представлять ФК «СКА-Хабаровск» на киберпространстве. В программе фестиваля также пройдёт забег в поддержку Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, в котором смогут принять участие все желающие.

Среди гостей фестиваля будет целая группа именитых спортсменов во главе с олимпийской чемпионкой, легкоатлеткой Татьяной Лебедевой.




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