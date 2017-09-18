Массовую облаву на водителей, перевозящих детей, устроят инспекторы ГИБДД Приморья

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 сентября, PrimaMedia.

Масштабный рейд, направленный на предупреждение нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, проведет УГИБДД Приморья 20 сентября. Мероприятие пройдет вблизи детских садов и школ по всему краю, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт регионального управления ведомства.

«В профилактическом мероприятии будет задействовано максимальное число экипажей ДПС. Полицейские проверят автомобилистов не только на наличие детских удерживающих устройств (к ним относятся автокресла, автолюльки, бустеры), но и расскажут о последствиях, к которым может привести нарушение требований перевозки несовершеннолетних. Каждый водитель получит Памятку с выдержками из ПДД», — говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.

На сегодняшний день перевозка детей в возрасте младше 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозить детей с 7 до 11 лет на заднем пассажирском сидении можно как с использованием детских удерживающих устройств, так и с использованием штатных ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств.