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09:30 (мск), источник: dostup1.ru

В трех ТРК Челябинска пройдет массовая вакцинация от гриппа

В ТРК «Горки», «Куба» и «Леруа Мерлен» можно будет бесплатно поставить прививки.

В челябинских ТРК «Горки», «Куба» и «Леруа Мерлен» 23 сентября пройдет массовая вакцинация взрослых челябинцев — жители города смогут бесплатно привиться от гриппа и получить консультацию врачей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на главу Горздрава Наталью Горлову.

«Близится зима, и скоро мы войдем в эпидемический сезон, когда появится рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, который чреват своими осложнениями и даже летальным исходом. Чтобы предупредить распространение заболевания, проводится массовая вакцинация людей в общественных местах. В Челябинске акция пройдет 23 сентября в трех ТРК города. С 11 до 17 часов медики будут консультировать желающих по вопросам вакцинации и бесплатно прививать взрослых», — сообщила Наталья Горлова.

Глава управления здравоохранения подчеркнула, что места проведения вакцинации выбраны с учетом пожеланий работающих людей, которые не успевают прийти в поликлинику в будние дни. Перед прививкой пациента осмотрят и выявят наличие противопоказаний. Для того, чтобы получить вакцину, желательно взять с собой полис и паспорт, впрочем, отсутствие документов не станет основанием для отказа в прививке.

По данным Горздрава, для создания прослойки, которая снизит уровень заболеваемости, нужно привить 25% населения. Из Федерации поступили препараты, которых хватит на вакцинацию 300 тыс. человек. В случае, если потребуется больше, лекарства можно будет заказать и оперативно привезти в Челябинск. В этом году горожан будут прививать препаратом «Гриппол» отечественного производства. Он уже доказал свою эффективность и каждый год модернизируется с учетом особенностей вирусов.

Напомним, что в 2017 году в Горздраве ожидают эпидемии высокопатогенного «свиного» гриппа. Родителям школьников настоятельно не рекомендуют отказываться от прививок. Этот штамм опасен своими тяжелыми осложнениями в виде скоротечной пневмонии.

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 В трех ТРК Челябинска пройдет массовая вакцинация от гриппа
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