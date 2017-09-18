В Башкирии пройдет рейд по взысканию долгов по страховым взносам

За 8 месяцев 2017 года в УФССП на исполнении находилось 149 394 исполнительных производств этой категории. За этот период взыскано около 1,59 млн рублей (почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Как пояснили в службе приставов, рейды коснутся страхователей — юрлиц и индивидуальных предпринимателей.