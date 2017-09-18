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09:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии пройдет рейд по взысканию долгов по страховым взносам

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии 18—29 сентября пройдут рейды по взысканию задолженностей по страховым взносам. Их проведут судебные приставы совместно с налоговыми инспекторами — с начала года полномочия по администрированию выплат на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование перешли к ФНС.

За 8 месяцев 2017 года в УФССП на исполнении находилось 149 394 исполнительных производств этой категории. За этот период взыскано около 1,59 млн рублей (почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Как пояснили в службе приставов, рейды коснутся страхователей — юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

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