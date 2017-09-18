Синоптики прогнозируют прохладную и дождливую погоду в ближайшие дни в Нижегородской области
Нижний Новгород. 18 сентября.
Нижний Новгород. 18 сентября.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 18 сентября в регионе сохранится облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха составит +19 градусов, ветер
19 сентября ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +14 градусов и +20 градусов днем, ветер
17 сентября синоптики прогнозируют также переменную облачность, без осадков. Воздух прогреется до +9 градусов ночью и до +16 градусов днем. Ветер северный, 2 м/с.