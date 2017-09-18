Шерневское водохранилище в Челябинске позеленело

Эти фотографии сделали участники субботника «Чистые игры» на берегу водохранилища. Люди задаются вопросом: «Разве это нормально?». Эколог Виталий Безруков связывает яркий цвет воды с поздним цветением водорослей. По его подсчетам, они цветут уже третий раз за сезон. Также специалист отмечает, что в регионе нарушен водный баланс.