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09:53 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Шерневское водохранилище в Челябинске позеленело

Новый сезон и новый цвет. Шершни снова удивили челябинцев, окрасившись в ярко-зелёный, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Эти фотографии сделали участники субботника «Чистые игры» на берегу водохранилища. Люди задаются вопросом: «Разве это нормально?». Эколог Виталий Безруков связывает яркий цвет воды с поздним цветением водорослей. По его подсчетам, они цветут уже третий раз за сезон. Также специалист отмечает, что в регионе нарушен водный баланс.

Напомним, в конце августа горожане жаловались на массовый мор рыбы в Шершнях. Тогда проверка показала, что он носит естественный характер.

Мария Помелова

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