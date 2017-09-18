70 тысяч рублей выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?» жительница Дона
70 тысяч рублей выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?» жительница станицы Кагальницкой Ростовской области Татьяна Калинина.
70 тысяч рублей выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?» жительница станицы Кагальницкой Ростовской области Татьяна Калинина.
Как сообщает DonDay.ru, вопрос дончанки был выбран из 37 тысяч поступивших 17 сентября во время прямого эфира программы.
Татьяна Калинина спросила у команды Андрея Козлова: «Что изучали исследователи, когда в результате объединили вместе мускатную тыкву, брокколи, морковку, баклажан, грушу, яблоко?».
Знатоки предположили, что ученые работали над наименее аллергенным прикормом для младенцев.
Однако оказалось, что на самом деле исследователи работали над классификацией видов женской фигуры.