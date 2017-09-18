70 тысяч рублей выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?» жительница Дона

Как сообщает DonDay.ru, вопрос дончанки был выбран из 37 тысяч поступивших 17 сентября во время прямого эфира программы.

Татьяна Калинина спросила у команды Андрея Козлова: «Что изучали исследователи, когда в результате объединили вместе мускатную тыкву, брокколи, морковку, баклажан, грушу, яблоко?».

Знатоки предположили, что ученые работали над наименее аллергенным прикормом для младенцев.