Анастасия Макарова завоевала титул «Miss Planet 2017»
(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Представительница Республики Татарстан удостоилась титула «Miss Planet 2017». Конкурс проходил в городе Батуми. Об этом сообщили «Вести КАМАЗа».
(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Представительница Республики Татарстан удостоилась титула «Miss Planet 2017». Конкурс проходил в городе Батуми. Об этом сообщили «Вести КАМАЗа».
20-летняя студентка 2 курса Казанской государственной консерватории Анастасия Макарова представила традиции и культуры республики. Как рассказала девушка, в ней есть и украинская, и русская, и татарская кровь. Об этом девушка сообщила в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» перед отъездом на конкурс.
С четырехлетнего возраста Анастасия занимается академическим вокалом профессионально, на подиуме — с подросткового возраста. До поступления в консерваторию она училась в Университете МВД.
В Грузию на конкурс приехали представительницы 40 стран. Анастасия опередила конкурсантку из Португалии и удостоилась титула «Miss Talent Planet 2017».