Анастасия Макарова завоевала титул «Miss Planet 2017»

20-летняя студентка 2 курса Казанской государственной консерватории Анастасия Макарова представила традиции и культуры республики. Как рассказала девушка, в ней есть и украинская, и русская, и татарская кровь. Об этом девушка сообщила в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» перед отъездом на конкурс.