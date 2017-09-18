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09:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Анастасия Макарова завоевала титул «Miss Planet 2017»

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Представительница Республики Татарстан удостоилась титула «Miss Planet 2017». Конкурс проходил в городе Батуми. Об этом сообщили «Вести КАМАЗа».

20-летняя студентка 2 курса Казанской государственной консерватории Анастасия Макарова представила традиции и культуры республики. Как рассказала девушка, в ней есть и украинская, и русская, и татарская кровь. Об этом девушка сообщила в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» перед отъездом на конкурс.

С четырехлетнего возраста Анастасия занимается академическим вокалом профессионально, на подиуме — с подросткового возраста. До поступления в консерваторию она училась в Университете МВД.

В Грузию на конкурс приехали представительницы 40 стран. Анастасия опередила конкурсантку из Португалии и удостоилась титула «Miss Talent Planet 2017».

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