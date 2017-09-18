Крым переживает «второе лето»: в понедельник на полуострове до +34

Источник: РИА "Новости"

Так, в столице Республики днем будет до 34 градусов тепла и без осадков, ветер восточный со скоростью до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +15…+17.

В Севастополе в понедельник также осадков не прогнозируется, воздух прогреется до +29 днем, ночью 16−18 градусов тепла. Ветер ночью восточный, днем западный 5−10 м/с.

Жарко будет и на Южном берегу Крыма, где, по прогнозам синоптиков, столбики термометра днем покажут до 32 тепла, ночью +21…+23. Осадков не предвидится, ветер восточный 7−12 м/с.

Температура морской воды в Черном море: в Феодосии, Алуште, Ялте, Евпатории, у берегов горы Карадаг +24, в Cевастополе +22…+23, Черноморском +23°. В Керченском проливе +24. В Азовском море +23.