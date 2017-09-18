Дождь с мокрым снегом пройдет в Иркутской области 19 сентября

Источник: РИА "Новости"

О неблагоприятной погоде в ближайшие сутки в Приангарье предупреждают синоптики.

По прогнозам Гидрометцентра, 19 сентября местами по региону пройдет дождь, ночью с мокрым снегом. В южных районах ожидается без осадков. Кроме того, в западных районах пронесется ветер с порывами до 14 м/с.