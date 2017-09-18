Дождь с мокрым снегом пройдет в Иркутской области 19 сентября
Осадки ожидаются в некоторых районах.
Осадки ожидаются в некоторых районах.
О неблагоприятной погоде в ближайшие сутки в Приангарье предупреждают синоптики.
По прогнозам Гидрометцентра, 19 сентября местами по региону пройдет дождь, ночью с мокрым снегом. В южных районах ожидается без осадков. Кроме того, в западных районах пронесется ветер с порывами до 14 м/с.
В ночное время столбик термометра опустится до +3, +8 градусов, в пониженных формах рельефа до -1, -6 градусов. Днем потеплеет до +17, +22 градусов, в западных и северных районах до +12, +17 градусов, местами до +6, +11 градусов.