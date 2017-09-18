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11:02 (мск), источник: АиФ Иркутск

Дождь с мокрым снегом пройдет в Иркутской области 19 сентября

Осадки ожидаются в некоторых районах.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 94% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

О неблагоприятной погоде в ближайшие сутки в Приангарье предупреждают синоптики.

По прогнозам Гидрометцентра, 19 сентября местами по региону пройдет дождь, ночью с мокрым снегом. В южных районах ожидается без осадков. Кроме того, в западных районах пронесется ветер с порывами до 14 м/с.

В ночное время столбик термометра опустится до +3, +8 градусов, в пониженных формах рельефа до -1, -6 градусов. Днем потеплеет до +17, +22 градусов, в западных и северных районах до +12, +17 градусов, местами до +6, +11 градусов.

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