Памятник основателям Енисейска откроют в октябре

«Трехфигурная композиция — это Петр Албычев, Черкас Рукин и инок Тимофей. Все знают, что Черкас Рукин и Петр Албычев — казаки, которые основали город Енисейск. И присутствие инока Тимофея необходимо в данной композиции. Упоминание о том, что он здесь был и у него была своя келья, еще датируется 16 веком», — говорит ведущий специалист по туризму управления культуры Енисейска Жанна Хмелькова.