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10:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Памятник основателям Енисейска откроют в октябре

Мемориал уже установлен на своем месте, но еще скрыт от посторонних глаз.

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Памятник основателям Енисейска планируется открыть примерно через месяц. По данным городского отдела архитектуры, торжественное мероприятие намечено на 15 октября, но не исключен небольшой сдвиг на два-три дня.

Мемориал установили еще в середине лета, но открытие отложили из-за благоустройства прилегающей территории. На данный момент работы вблизи памятника уже практически закончены.

«Трехфигурная композиция — это Петр Албычев, Черкас Рукин и инок Тимофей. Все знают, что Черкас Рукин и Петр Албычев — казаки, которые основали город Енисейск. И присутствие инока Тимофея необходимо в данной композиции. Упоминание о том, что он здесь был и у него была своя келья, еще датируется 16 веком», — говорит ведущий специалист по туризму управления культуры Енисейска Жанна Хмелькова.

В ближайшее время набережную Енисея покроют брусчаткой. После этого должна состояться торжественная церемония открытия мемориала.

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