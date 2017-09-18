Памятник основателям Енисейска откроют в октябре
Мемориал уже установлен на своем месте, но еще скрыт от посторонних глаз.
Мемориал уже установлен на своем месте, но еще скрыт от посторонних глаз.
Памятник основателям Енисейска планируется открыть примерно через месяц. По данным городского отдела архитектуры, торжественное мероприятие намечено на 15 октября, но не исключен небольшой сдвиг на
Мемориал установили еще в середине лета, но открытие отложили
«Трехфигурная композиция — это Петр Албычев, Черкас Рукин и инок Тимофей. Все знают, что Черкас Рукин и Петр Албычев — казаки, которые основали город Енисейск. И присутствие инока Тимофея необходимо в данной композиции. Упоминание о том, что он здесь был и у него была своя келья, еще датируется 16 веком», — говорит ведущий специалист по туризму управления культуры Енисейска Жанна Хмелькова.
В ближайшее время набережную Енисея покроют брусчаткой. После этого должна состояться торжественная церемония открытия мемориала.