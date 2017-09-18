Вампиловский фестиваль открылся в Иркутске

— Если бы встретили Александра Вампилова, что бы сказали?

— Я бы сказал, здравствуйте, очень рад вас видеть! Наконец-то!

— Напишите что-нибудь для меня.

Фестиваль открылся у памятника драматургу, а затем зашёл в театр. Артисты компании из Сеула показали постановку по рассказу Ли Хё СОка. Они считают его своим, корейским Вампиловым. В родной деревне автора тоже проходит культурный фестиваль. По словам режиссёра Ким Вон СОка, история «Когда цвела гречиха» считается самой красивой в его стране.

— Там ещё есть немножко эротики, так как я молодой и ещё интересуюсь, — говорит режиссёр театральной компании «MYUNG PUM» Ким Вон Сок.

Если убрать «перец» из спектакля, то его сюжет вполне романтичен. Это история о путешественнике, который вспоминает о ночи любви. По большей части то, что происходит на сцене, неподготовленному зрителю не совсем понятно, зато смешно.

А на основной сцене показали «Старшего сына». Для московского драмтеатра «Сфера» это первый Вампилов:

— Случай-то какой, вы подумайте, надо выпить, ребята, выпить.