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10:54 (мск), источник: Вести Иркутск

Вампиловский фестиваль открылся в Иркутске

Сентябрь в Иркутске становится только ярче и насыщеннее на события. В этом году Вампиловский фестиваль собрал 19 театров из семи стран мира. Сегодня сибирского писателя читают и ставят даже в Италии и Франции.

— Если бы встретили Александра Вампилова, что бы сказали?

— Я бы сказал, здравствуйте, очень рад вас видеть! Наконец-то!

— Напишите что-нибудь для меня.

Фестиваль открылся у памятника драматургу, а затем зашёл в театр. Артисты компании из Сеула показали постановку по рассказу Ли Хё СОка. Они считают его своим, корейским Вампиловым. В родной деревне автора тоже проходит культурный фестиваль. По словам режиссёра Ким Вон СОка, история «Когда цвела гречиха» считается самой красивой в его стране.

— Там ещё есть немножко эротики, так как я молодой и ещё интересуюсь, — говорит режиссёр театральной компании «MYUNG PUM» Ким Вон Сок.

Если убрать «перец» из спектакля, то его сюжет вполне романтичен. Это история о путешественнике, который вспоминает о ночи любви. По большей части то, что происходит на сцене, неподготовленному зрителю не совсем понятно, зато смешно.

А на основной сцене показали «Старшего сына». Для московского драмтеатра «Сфера» это первый Вампилов:

— Случай-то какой, вы подумайте, надо выпить, ребята, выпить.

Впереди — театральная неделя. Кроме сибирского драматурга, артисты покажут Шукшина, Платонова, Гуркина, Распутина. Ведь Вампиловский фестиваль шире, чем один автор.

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