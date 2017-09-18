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10:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Анна Терешкова пообещала найти компромисс с недовольными перекрытиями улицы Ленина

В Новосибирске не утихают споры вокруг улицы Ленина. Эксперимент по превращению дороги по выходным в пешеходный бульвар вызвал у горожан полярные мнения. В минувшие выходные жители расположенных в тихом центре домов устроили акцию протеста. Критические надписи на плакатах — их недовольные вывесили на своих окнах. А также провели серию одиночных пикетов. Будет ли найден компромисс?

Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска: «На следующий год будет сделана реконструкция улицы Ленина уже по современным стандартам, примерно также, как сейчас мы делаем реконструкцию Михайловской набережной совместно с КБ «Стрелка». Уже разработан проект, он утверждается.

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В следующем году мы надеемся, что начнем его реализовывать. Чтобы начать реализацию нам бы хотелось все проверить: где можно устанавливать уличных музыкантов, нужны ли они там. Или же мы просто улицу Ленина сделаем в новом формате — не будем перекрывать на субботу и воскресенье.

У нас есть три варианта — не перекрывать улицу вообще, перекрывать только на выходные или делать её пешеходной полностью.

Мы должны были отработать все три варианта, сделать расчеты и замеры. По моему мнению, мы немного заформатировали улицу. Нужно было сначала объяснить бизнесу, что это хорошо, если вы выйдете на проезжую часть в выходные. Нам нужно было курировать проект. А мы проработали проект в ярком формате — уличные музыканты и сдача норм ГТО. Все вместе.

Я встречалась и бизнесменами, и главными по домам на данной территории и с простыми жителями, которые недовольны. Основные претензии мы сами понимали — это молодёжь, которая гуляет у универсама, хотя мы понимали, что молодые люди собирались там и ранее. Это уличные музыканты, которые всегда выходили на улицу Ленина по вечерам. Это люди, которые выходят с кафе и ресторанов ночью в разгоряченном состоянии. Меня просили навести порядок на улице Ленина, проблемы связаны не столько с перекрытием и пешеходностью, сколько с наболевшими проблемами, которые были давно. Но компромисс будет найден, я уверена.

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