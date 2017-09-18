Анна Терешкова пообещала найти компромисс с недовольными перекрытиями улицы Ленина

Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска: «На следующий год будет сделана реконструкция улицы Ленина уже по современным стандартам, примерно также, как сейчас мы делаем реконструкцию Михайловской набережной совместно с КБ «Стрелка». Уже разработан проект, он утверждается.

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В следующем году мы надеемся, что начнем его реализовывать. Чтобы начать реализацию нам бы хотелось все проверить: где можно устанавливать уличных музыкантов, нужны ли они там. Или же мы просто улицу Ленина сделаем в новом формате — не будем перекрывать на субботу и воскресенье.

У нас есть три варианта — не перекрывать улицу вообще, перекрывать только на выходные или делать её пешеходной полностью.

Мы должны были отработать все три варианта, сделать расчеты и замеры. По моему мнению, мы немного заформатировали улицу. Нужно было сначала объяснить бизнесу, что это хорошо, если вы выйдете на проезжую часть в выходные. Нам нужно было курировать проект. А мы проработали проект в ярком формате — уличные музыканты и сдача норм ГТО. Все вместе.