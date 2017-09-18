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10:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пройдет акция «Помоги делом»

Мобильный пункт сдачи крови будет работать 22 сентября на площади Ленина со стороны ул. Депутатская, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В Новосибирске пройдет акция «Помоги делом» 22 сентября в 46-й раз, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Сдать кровь можно будет с 9 до 12 часов на площади Ленина. Мобильный пункт расположится возле выхода из метро со стороны ул. Депутатская.

Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет с пропиской в Новосибирске или области, не страдающий гипертонической болезнью или вирусным гепатитом и ВИЧ-инфекцией.

«Мобильный пункт сдачи крови оборудован всем необходимым для безопасного проведения процедуры. В 9 утра он откроет свои двери для всех, кто пожелает внести вклад в спасение человеческих жизней. Прежде чем стать донором, все пройдут обязательное медицинское обследование», — добавили в мэрии.

Все доноры получат подарок — сувенир с предсказанием.

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