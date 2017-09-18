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10:04 (мск), источник: Zakon.kz

В понедельник в Казахстане возможны дожди с грозами

На севере и востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди, грозы, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 94% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Zakon.kz

Местами ночью и утром — туман.

В Акмолинской, Павлодарской, днем Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15−20 м/с.

Днем в Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях — местами усиление ветра 15−20 м/с, в Костанайской области ночью и утром — туман.

В Астане: преимущественно облачно, +20°.

В Алматы: преимущественно ясно, +26°.

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