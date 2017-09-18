В понедельник в Казахстане возможны дожди с грозами
На севере и востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди, грозы, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На севере и востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди, грозы, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Местами ночью и утром — туман.
В Акмолинской, Павлодарской, днем
Днем в Костанайской,
В Астане: преимущественно облачно, +20°.
В Алматы: преимущественно ясно, +26°.