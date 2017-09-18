Готовность тепловых сетей по жилому фонду Нижнего Новгорода составляет 90% по данным на 15 сентября

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает управление общественных связей ОАО «Теплоэнерго». В соответствии с постановлением главы администрации Нижнего Новгорода с 15 сентября 2017 года ОАО «Теплоэнерго» приступило к пробному пуску систем теплоснабжения.

«Пробные пуски являются завершающим этапом подготовки системы теплоснабжения к работе в осенне-зимний период. В ходе пробных топок специалисты “Теплоэнерго” проверяют оборудование котельных и работу тепловых сетей на предмет выявления возможных дефектов для их незамедлительного устранения», — говорится в сообщении.

Согласно информации, технологический процесс проходит в соответствии с утвержденным графиком. До начала отопительного сезона будут проведены пробные пуски систем теплоснабжения от всех источников, находящихся под управлением компании. «Регламент проведения пробных топок не предусматривает повышения температуры внутреннего воздуха в помещениях», — отмечается в информации.

Как сообщает «Теплоэнерго», после окончания пробного протапливания система теплоснабжения останется заполненной сетевой водой и будет находиться под избыточным давлением до начала отопительного сезона. «Ремонтные и профилактические работы были выполнены на каждой котельной. Все трубопроводы были подвергнуты гидравлическим испытаниям. Те, которые не выдержали испытаний, были отремонтированы. К пуску тепла мы готовы, как только выйдет распоряжение муниципалитета. Уже несколько лет мы применяем двухэтапную технологию пуска тепла: заблаговременное заполнение и установка систем на циркуляцию, а затем, с официальным началом отопительного сезона — нагрев теплоносителя», — отметил гендиректор компании Александр Котельников.

По состоянию на 15 сентября уровень готовности потребителей к началу отопительного сезона достаточно высокий. По социальным объектам готовность составляет 97%, а по жилым домам около 90%.

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