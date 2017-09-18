Астрономы открыли второй естественный спутник Земли
Астрономы из США и Франции заявили об открытии второго естественного спутника Земли, сообщает Мир24.
Астрономы из США и Франции заявили об открытии второго естественного спутника Земли, сообщает Мир24.
Роберт Джадис из Университета Гавайев и Джереми Фобьон, изучающие пространство на орбите, использовали метод компьютерной симуляции. Они установили, что на расстоянии нескольких миллионов километров от Земли находится небольшой астероид, который вращается вокруг нашей планеты.
В то время как другие космические тела такого типа редко задерживаются на орбите более девяти месяцев, этот астероид постоянно вращается по фиксированной орбите вокруг планеты.
Размеры астероида не превышают одного метра в диаметре. специалисты уже окрестили его «второй Луной. Они уверены, что их открытие позволит пересмотреть традиционные представления о Солнечной системе.