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10:07 (мск), источник: Publika.md

Астрономы открыли второй естественный спутник Земли

Астрономы из США и Франции заявили об открытии второго естественного спутника Земли, сообщает Мир24.

Источник: Publika.md

Роберт Джадис из Университета Гавайев и Джереми Фобьон, изучающие пространство на орбите, использовали метод компьютерной симуляции. Они установили, что на расстоянии нескольких миллионов километров от Земли находится небольшой астероид, который вращается вокруг нашей планеты.

В то время как другие космические тела такого типа редко задерживаются на орбите более девяти месяцев, этот астероид постоянно вращается по фиксированной орбите вокруг планеты.

Размеры астероида не превышают одного метра в диаметре. специалисты уже окрестили его «второй Луной. Они уверены, что их открытие позволит пересмотреть традиционные представления о Солнечной системе.

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