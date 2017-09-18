Астрономы открыли второй естественный спутник Земли

Источник: Publika.md

Роберт Джадис из Университета Гавайев и Джереми Фобьон, изучающие пространство на орбите, использовали метод компьютерной симуляции. Они установили, что на расстоянии нескольких миллионов километров от Земли находится небольшой астероид, который вращается вокруг нашей планеты.

В то время как другие космические тела такого типа редко задерживаются на орбите более девяти месяцев, этот астероид постоянно вращается по фиксированной орбите вокруг планеты.