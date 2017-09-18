Воронежская система МФЦ признана лучшей в России

Воронежская область заняла первое место в рейтинге предоставляемых услуг во втором квартале этого года.

Кстати, такое достижение для Воронежского региона уже не первое. Ранее воронежские МФЦ уже входили в тройку лидеров рейтинга Минэкономразвития России. Победителями становились как отделения МФЦ, так и отдельные специалисты.